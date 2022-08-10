Киев, 10 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Кредиторы разрешили Украине отсрочить выплаты по долгам. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным агентства, кредиторы согласились заморозить выплаты украинского режима до 2024 года. При этом речь идет о задолженности в $19,6 млрд. Решение о заморозке платежей позволит Украине сохранить порядка $5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в счет обслуживания долга.

Напомним, что Международная группа кредиторов Украины состоит из представителей США, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Японии. Также в группу в качестве наблюдателей вступили ещё 15 государств.

Стоит отметить, что финансовое положение украинского режима близко к катастрофе. Фактически Киев не в состоянии самостоятельно сбалансировать бюджет — чтобы держаться на плаву Украине постоянно нужны внешние финансовые вливания. Однако украинские власти питают надежду, что они смогут добиться от Запада передачи им российских активов, попавших под санкции в юрисдикциях западных стран.