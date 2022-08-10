Анна Царькова, 10 августа 2022, 21:45 — REGNUM Молдавия не сможет заплатить Газпрому авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года. Об этом 10 августа заявил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Абрам Архипов. Нищие. 1916
Абрам Архипов. Нищие. 1916

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сказал он.

Чиновник добавил, что молдавская сторона обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить платеж, но никакого ответа пока не получила.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зато много гонору!» — отреагировал «Цимми».

«Пусть Газпром за эти деньги выкупит Молдавию! Хоть их не придётся отвоевывать», — с юмором добавила Tatiana.

«Правильно, в ЕС, ребята, в ЕС! Газ вам не нужен, тем более русофобский», — смеется Виталий.

«Нет денег — нет стульев. В чем проблема-то? Топите кизяками», — с сарказмом отметил BarВаra.

«Досанкционировались», — прокомментировал Семен Т.

«Пусть продадут что-нибудь ненужное», — комментирует Stark.

«К румынам пусть обращаются… Они не кинут же», — иронизирует Albertus R.

«Молдаване, простите нас, мы вам зла не желаем и жить в дерьме — тоже, но из-за неуважения вашей власти получается так, что люди будут страдать», — добавила «Любовь прекрасна».

«Их выбор Санду, вот пусть с неё и спрашивают. А то начинается — народ не виноват, людей жалко… Нас всех под одну гребёнку, а их с разбором?» — возмутился Дмитрий.

Майя Санду
Майя Санду
European People's Party

«Надо было думать о людях, когда говорила, чтоб миротворцев убрали с Приднестровья. Ставила памятники румынам-фашистам и антироссийскую риторику вела. Хотя о чём это я? Это правительство антинародное. Ей нет дела до народа», — отметил Chef.

«Денег нет, пусть территорией платит. Приднестровье России отдаёт», — призвала Людмила З.

«Они Украине помогали, теперь пусть она им. Чай, весь мир скидывается», — добавил Nik.

«Молдавии надо в ЕС с за газом», — написал Мих.

«А что, молдаване, работающие в России, перестали отправлять домой деньги из-за санкций?» — задалась вопросом Lusia P.

«Только не жалеть, пусть лучше Европа им деньги на газ даёт, чем Украине на оружие!» — пишет Alexey B.

«Ну не могут, значит, не могут. Значит, без газа пусть живут. Благотворительность закончилась, надеюсь», — отреагировала Олеся Р.

«Пускай обращаются за помощью к ЕС или США, это их друзья…» — призвал Вова Ж.

«Посмотрим, как помогут западные партнеры», — комментирует новость «Лад».

«В августе — ладно… Что в ноябре будет?..» — не понимает Andrey.

«Никогда такого не было, и вот опять… Пускай виноградом и персиками платят», — добавила Anna S.

«Дрова, говорите, запретить по ночам возить? Может, холодная зима поможет гражданке Румынии Санду прикусить ее поганый язык?» — добавил Иван И.

«Пусть Молдавия берет газ у Румынии, они же побратимы. Как омерзительно тявкать, как моська, а потом прижать хвост и под лавку, чтобы покормили, и опять тявкать», — отреагировал Cherbourg.

«Русофобия — это штука невыгодная совсем, и дальше будет ещё хуже… Жалко обычных людей, конечно…» — пишет Powerchief.

«Ну, до свидания… Будут деньги, заходите…» — смеется Анджела.

«Зато русофобия там через край плещется», — прокомментировал новость Llion.

«А где деньги-то? С потребителей наверняка содрали полную оплату. А потом денежки тю-тю…» — написала Alessa.

«Пусть разворачивают составы с топливом для ВСУ, может, деньги появятся», — призвал Сергей П.

«Нет денег — нет газа, и точка», — подытожил Сергей.