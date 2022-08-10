10 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление председателя правления «Молдовагаз» Вадима Чебана о том, что Молдавия не сможет заплатить Газпрому авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года.

Анна Царькова, , 21:45 — REGNUM Молдавия не сможет заплатить Газпрому авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года. Об этом 10 августа заявил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Абрам Архипов. Нищие. 1916

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сказал он.

Чиновник добавил, что молдавская сторона обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить платеж, но никакого ответа пока не получила.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зато много гонору!» — отреагировал «Цимми».

«Пусть Газпром за эти деньги выкупит Молдавию! Хоть их не придётся отвоевывать», — с юмором добавила Tatiana.

«Правильно, в ЕС, ребята, в ЕС! Газ вам не нужен, тем более русофобский», — смеется Виталий.

«Нет денег — нет стульев. В чем проблема-то? Топите кизяками», — с сарказмом отметил BarВаra.

«Досанкционировались», — прокомментировал Семен Т.

«Пусть продадут что-нибудь ненужное», — комментирует Stark.

«К румынам пусть обращаются… Они не кинут же», — иронизирует Albertus R.

«Молдаване, простите нас, мы вам зла не желаем и жить в дерьме — тоже, но из-за неуважения вашей власти получается так, что люди будут страдать», — добавила «Любовь прекрасна».

«Их выбор Санду, вот пусть с неё и спрашивают. А то начинается — народ не виноват, людей жалко… Нас всех под одну гребёнку, а их с разбором?» — возмутился Дмитрий.

Майя Санду European People's Party

«Надо было думать о людях, когда говорила, чтоб миротворцев убрали с Приднестровья. Ставила памятники румынам-фашистам и антироссийскую риторику вела. Хотя о чём это я? Это правительство антинародное. Ей нет дела до народа», — отметил Chef.

«Денег нет, пусть территорией платит. Приднестровье России отдаёт», — призвала Людмила З.

«Они Украине помогали, теперь пусть она им. Чай, весь мир скидывается», — добавил Nik.

«Молдавии надо в ЕС с за газом», — написал Мих.

«А что, молдаване, работающие в России, перестали отправлять домой деньги из-за санкций?» — задалась вопросом Lusia P.

«Только не жалеть, пусть лучше Европа им деньги на газ даёт, чем Украине на оружие!» — пишет Alexey B.

«Ну не могут, значит, не могут. Значит, без газа пусть живут. Благотворительность закончилась, надеюсь», — отреагировала Олеся Р.

«Пускай обращаются за помощью к ЕС или США, это их друзья…» — призвал Вова Ж.

«Посмотрим, как помогут западные партнеры», — комментирует новость «Лад».

«В августе — ладно… Что в ноябре будет?..» — не понимает Andrey.

«Никогда такого не было, и вот опять… Пускай виноградом и персиками платят», — добавила Anna S.

«Дрова, говорите, запретить по ночам возить? Может, холодная зима поможет гражданке Румынии Санду прикусить ее поганый язык?» — добавил Иван И.

«Пусть Молдавия берет газ у Румынии, они же побратимы. Как омерзительно тявкать, как моська, а потом прижать хвост и под лавку, чтобы покормили, и опять тявкать», — отреагировал Cherbourg.

«Русофобия — это штука невыгодная совсем, и дальше будет ещё хуже… Жалко обычных людей, конечно…» — пишет Powerchief.

«Ну, до свидания… Будут деньги, заходите…» — смеется Анджела.

«Зато русофобия там через край плещется», — прокомментировал новость Llion.

«А где деньги-то? С потребителей наверняка содрали полную оплату. А потом денежки тю-тю…» — написала Alessa.

«Пусть разворачивают составы с топливом для ВСУ, может, деньги появятся», — призвал Сергей П.

«Нет денег — нет газа, и точка», — подытожил Сергей.