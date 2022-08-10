Манчестер, Великобритания, 10 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии по футболу Бернарду Силва прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую «Барселону».

«Манчестер Сити»

«Я всегда говорил, что счастлив здесь, но я понятия не имею, что произойдет в будущем. Посмотрим. Мои отношения с клубом очень честные. Я был открыт с ними, и они знают, чего я хочу. Если я останусь, то буду счастлив, всегда буду уважать этот клуб и делать все возможное. Если нет, то это футбол. Давайте просто посмотрим, что произойдет», — цитирует Бернарду Силву издание ESPN.

За «Манчестер Сити» Силва выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Бернарду Силва принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.