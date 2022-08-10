Москва, , 21:22 — REGNUM Казачьи добровольческие отряды, выполняющие боевые задачи в районе проведения специальной военной операции на Украине, помогают Вооружённым силам России продвигаться вперёд. На это в своём телеграм-канале 10 августа обратил внимание атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

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«Несмотря на ожесточённость сопротивления, которое оказывают неонацисты, казаки продвигаются вперед, дорогой ценой освобождая территории ДНР и Украины от фашистской нечисти. Ни у кого не может быть сомнений, что с каждым днем мы приближаемся к победе!» — подчеркнул казачий генерал.

Долуда напомнил, что отряд «Ермак» выполняет поставленные задачи на Харьковском направлении. Отряд «Таврида» действует на Запорожском направлении. Силами добровольцев отбито несколько попыток контрнаступления разведывательных диверсионных групп, а также уничтожены живая сила противника, его техника и наблюдательный пункт.