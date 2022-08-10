Москва,
10 августа 2022, 21:20 — REGNUM Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкор Первого канала Ирина Куксенкова доставили гуманитарный груз в 4-ю бригаду Народной милиции ЛНР. Это третий сбор, курируемый Ириной в проекте «Всё для победы!».
«Сбор масштабный — даже в грузовики не влез, пришлось еще транспорт организовывать, — сообщила куратор сбора, — Четвертая бригада — практически родная для наших корреспондентов, с ней наши съемочные группы работали на луганском направлении. То, что видели зрители о том, как ведутся действия, снято коптером, которым управляли ребята из четвертой бригады. Они классно ведут разведку с беспилотников. И мы собрали для них все, чтобы помочь приблизить победу. Ребята – молодцы и герои».
«Самая большая ценность – это личный состав. А чтобы личный состав сохранился, у него должны быть средства индивидуальной защиты, — объяснил при приеме груза военнослужащий 4-й бригады с позывным «Ёж», — Нам привезли бронежилеты и каски. Без них на войне никак. Завтра это всё будет на фронте уже».
«Ребята просили не только квадрокоптеры и бронежилеты, но и различные прицелы, радиостанции, это тоже привезли, в общем, всё, что нужно в бою, порядка 1000 единиц. Я должен сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нас поддерживают, потому что это общероссийский сбор, люди присылают деньги и приносят вещи в отделения Народного фронта по всей стране от Магадана до Калининграда», — отметил Михаил Кузнецов.
В эту же поездку Ирина Куксенкова привезла в Мариуполь двухместную коляску, приобретенную за счет сбора для помощи мирным жителям Донбасса и освобожденной Украины на проекте «Все для победы!». С Анной Чебан, ожидающей двойню, Ирина Куксенкова познакомилась еще весной. Женщина, будучи беременной, со старшим своим ребенком побывала в заложниках на «Азовстали», потом эвакуировалась в Россию, но рожать вернулась в Мариуполь.
«Хочу восстанавливать свой дом, свой город», — сказала она в беседе с военкором.
Роды в роддоме Мариуполя принимают все эти месяцы. А вот достать двухместную коляску казалось невозможным.
«Когда мы узнали, что их будет двое, то ощущения были экстремальные, — поделилась Анна, — Потому что остаться без жилья и с тремя детьми на руках — страшновато. У нас тут одна аптека на левом берегу, вообще ничего нет. Коляску искали и в интернете, и в общественных организациях — никто не смог помочь. Спасибо Ирине Куксенковой и Народному фронту, огромное спасибо, будем пользоваться и вспоминать вас каждый день».