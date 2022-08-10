Москва, , 21:20 — REGNUM Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкор Первого канала Ирина Куксенкова доставили гуманитарный груз в 4-ю бригаду Народной милиции ЛНР. Это третий сбор, курируемый Ириной в проекте «Всё для победы!».

«Сбор масштабный — даже в грузовики не влез, пришлось еще транспорт организовывать, — сообщила куратор сбора, — Четвертая бригада — практически родная для наших корреспондентов, с ней наши съемочные группы работали на луганском направлении. То, что видели зрители о том, как ведутся действия, снято коптером, которым управляли ребята из четвертой бригады. Они классно ведут разведку с беспилотников. И мы собрали для них все, чтобы помочь приблизить победу. Ребята – молодцы и герои».

«Самая большая ценность – это личный состав. А чтобы личный состав сохранился, у него должны быть средства индивидуальной защиты, — объяснил при приеме груза военнослужащий 4-й бригады с позывным «Ёж», — Нам привезли бронежилеты и каски. Без них на войне никак. Завтра это всё будет на фронте уже».

«Ребята просили не только квадрокоптеры и бронежилеты, но и различные прицелы, радиостанции, это тоже привезли, в общем, всё, что нужно в бою, порядка 1000 единиц. Я должен сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нас поддерживают, потому что это общероссийский сбор, люди присылают деньги и приносят вещи в отделения Народного фронта по всей стране от Магадана до Калининграда», — отметил Михаил Кузнецов.

В эту же поездку Ирина Куксенкова привезла в Мариуполь двухместную коляску, приобретенную за счет сбора для помощи мирным жителям Донбасса и освобожденной Украины на проекте «Все для победы!». С Анной Чебан, ожидающей двойню, Ирина Куксенкова познакомилась еще весной. Женщина, будучи беременной, со старшим своим ребенком побывала в заложниках на «Азовстали», потом эвакуировалась в Россию, но рожать вернулась в Мариуполь.

«Хочу восстанавливать свой дом, свой город», — сказала она в беседе с военкором.

Роды в роддоме Мариуполя принимают все эти месяцы. А вот достать двухместную коляску казалось невозможным.