Бишкек, , 21:39 — REGNUM Евразийский банк развития пока не планирует вкладывать инвестиции в наиболее актуальные для Киргизии проекты. Строительство ГЭС «Камбар-Ата — 1» и железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан остается под вопросом. Об этом 10 августа заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передаёт «24. kg».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, международная финансовая организация вплотную займётся рассмотрением вопроса о выделении денег на эти проекты только после того, как киргизские власти представят все расчёты по ним.

«Тема возведения станции заявлена широко. Понятно, что все мы не потянем его самостоятельно. Но это будет всё равно значительное участие, может быть, на несколько сотен миллионов долларов», — подчеркнул Подгузов.

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Говоря о проекте железнодорожной магистрали, глава банка отметил, что «здесь всё тоже сложно». Руководство ЕАБР смущает то, что пока ещё неизвестны сроки и стоимость проекта, а потому потенциальные инвесторы не могут определить размеры финансирования.

«Мы смотрим всегда положительно на такие проекты. Но должны быть проектная документация, какая-то модель. Мы же не можем профинансировать подобный проект на основании словесных интервенций. Должен быть объем цифр, на которые можно посмотреть и сказать, что мы готовы пойти на финансирование», — подытожил он.

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