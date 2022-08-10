Прага, , 21:21 — REGNUM Идею ввести запрет на шенгенские визы для российских граждан поддержал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, передаёт 10 августа CTK.

Чехия Frisky007

Назвав подобную инициативу возможностью ввести против России «очередную эффективную санкцию», глава чешской дипломатии предложил относиться к туристам из РФ иначе, чем ко всем остальным.

По его словам, «не может быть и речи об обычном туризме» для граждан страны, которая проводит такую политику в отношении Украины. Он напомнил, что Чехия на второй день после начала спецоперации ВС РФ на Украине прекратила выдавать визы гражданам России.

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Напомним, в МИД РФ заявили, что введение запрета на путешествия для представителей какого-либо народа, например, для русских, нельзя расценить иначе как национализм.

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