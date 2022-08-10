Саранск, , 21:17 — REGNUM В Мордовии начата доследственная проверка по факту гибли 14-летнего и 15-летнего подростков в дорожной аварии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Мотоцикл

Авария произошла в ночное время в Теньгушевском районе. По предварительным данным, подросток, который находился за рулем мотоцикла, съехал в кювет, после чего мотоцикл опрокинулся. В результате он и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и скончались на месте происшествия.

В рамках проверки назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в ночь на 10 августа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, оба они — несовершеннолетние. Водитель автомашины, в которой находились дети, сбежал с места происшествия, а пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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