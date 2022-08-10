10 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 21:34 — REGNUM Интерес пользователей соцсетей Грузии привлек новый проект «Евразия», которым Россия собирается соединить Каспийское и Черное моря. Внимание на этот проект обратил один из грузинских независимых аналитиков, Д. Г., предложивший коллегам обсудить стратегические, геополитические, экономические и социальные цели нового начинания России. А также осудил грузинских горе-политиков, сфокусированных на фальшивых ценностях и занимающихся «комсомольской пропагандой».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот проект необходимо обсудить. Если он будет осуществлен, закончится разговор о так называемом транспортном ресурсе грузинской территории! Закончится, так как и сейчас этот большой ресурс принесли в жертву поверхностным и личным интересам… В таких государствах, какова сейчас Грузия, ничего крупного и значительного осуществлено не будет!» — заметил автор поста.

К сведению заинтересовавшихся новым проектом пользователей соцсетей он же добавил: «Проект уже готов! Решение, наверное, будет принято».

«А на сколько лет рассчитан проект?» — поинтересовался пользователь Н. Ш.

«Точно не знаю, не встречалась (информация), но, наверное, не на много! Сейчас другая техника и технологии!» — ответил Д. Г.

Карта Каспийского моря Redgeographics

«Будет очень хорошо, если опубликуют, что получает наша страна от транзита, я имею в виду нефть и газ. Насколько мне известно, таких низких доходов ни одна транзитная страна в мире не имеет. Факт, что наживались и наживаются только заключившие договор личности. А это тот народ, который продавал национальные интересы, продает их сегодня и будет продавать в будущем», — поделился мнением К. Ч.

«Всё известно, но то, что мы получаем от контрактов, тратится на клановые интересы! Так происходит сейчас, так было при прежней власти и до нее!» — ответил Д. Г.

«А что, не нашлось у нас патриотов, которые бы создали новую патриотическую партию?!» — сокрушенно заметила Т. Т.

«Интересный проект, но конца войне на Украине не видно. Сможет ли Россия осуществить такой масштабный проект сейчас?» — засомневался З. К.

«Цели протекающих на Украине процессов сейчас действительно не ясны. Американцы посчитали и… на 70% это экономическая война (по их подсчетам), а на 30% — то, что действительно называется военными операциями. Но цель — не Украина. Украина принесена в жертву неправильно рассчитанной глобальной стратегии», — пояснил Д. Г.

«Проект Евразийского канала осуществлен не будет. Точка» — категорично заметил пользователь со страницы «Центр исследования транспортных коридоров». Но остальные участники обсуждения оставили замечание без внимания.

Другие пользователи с тревогой отметили, что и этот проект пойдет в обход Грузии, и она останется ни с чем.

«Нас опять обойдут», — написала Е. Д.

«А Грузия будет смотреть на него издалека. В надежде на американские памперсы и воду. И в ожидании невидимой сказки членства в НАТО», — констатировал А. В.