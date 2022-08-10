Вашингтон, , 21:47 — REGNUM США предъявили обвинения члену Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в заговоре с целью убийства советника бывшего президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом 10 августа сообщает Reuters.

Бывшее посольство США в Тегеране Kamyar Adl

Министерство юстиции США утверждает, что 45-летний Шахрам Пурсафи из Тегерана, также известный под именем Мехди Разаи, планировал убийство Болтона в качестве мести за смерть главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймана.

Болтон поблагодарил министерство юстиции за предотвращение предполагаемого нападения на него и написал в Twitter: «Хотя о многом сейчас нельзя говорить публично, один момент неоспорим. Правители Ирана — лжецы, террористы и враги Соединенных Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, иранский военачальник Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде ракетным ударом с дрона США. Позднее Вашингтон заявил, что это убийство было осуществлено американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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