Курган, , 21:13 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка на самокате в скейт-парке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Скейт-парк до «работы» вандалов Пресс-служба администрации Кургана

По данным следствия, днем 26 июня восьмилетний мальчик на трюковом самокате катался по площадке скейт-парка, расположенного в Центральном парке. Ламинированная фанера, на которой катался мальчик, была с пробоиной. Самокат наехал на дефект, ребёнок упал, получил серьезную травму ноги и был госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

После указанного инцидента поврежденный фрагмент фанеры был заменён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане двухлетнему ребёнку зажало ногу в крутящейся двери торгового центра.

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