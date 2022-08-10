Милан, Италия, 10 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Центрфорвард сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку прокомментировал свое выступление за лондонский «Челси» в прошлом сезоне.

Fifa.com Ромелу Лукаку

«Сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть еще лучше. За год все забыли на что я способен. Это своего рода гнев, который сидел во мне. Так много вещей [пошло не так]. В марте, когда я услышал, что есть возможность вернуться в «Интер», я не торопился. Но ближе к концу сезона мы проделали отличную работу с клубом, что и позволило мне вернуться», — цитирует Лукаку издание DAZN.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку в грядущем сезоне итальянской Серии А 2022/23 будет выступать за «Интер» на правах аренды. Также в арендном соглашение предусмотрена опция выкупа футболиста миланским клубом.