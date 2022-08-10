Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат «новой волны» Юлия Саранова («Единая Россия») провела стратегическую сессию на площадке комьюнити-форума в Югре. Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» проходил в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа 2022 года.

ИА REGNUM Государственная дума

На сессии обсуждали подготовку концепции новой редакции 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», которую реализует комитет Госдумы по молодежной политике.

«Для нас важно, чтобы участники и представители молодежных и детских объединений высказали свои предложения. Я убеждена, что это необходимый процесс диалога, чтобы проектируемые нормы закона стали по-настоящему полезными инструментами для работы неравнодушных и активных молодежных сообществ и организаций», — рассказала Юлия Саранова.

Депутат пояснила, что сейчас идет активная работа по сбору предложений и аналитике существующих практик господдержки молодежных и детских общественных объединений. По словам Сарановой, действующий закон был принят еще в прошлом веке, и с тех пор многое изменилось в структуре, задачах и возможностях молодежных и детских объединений.

«Изменился и сам мир, и законодательные нормы, в рамках которых участники сообществ взаимодействуют друг с другом», — заключила депутат.

В обсуждении в ходе сессии принял участие глава Челябинской области, губернатор «новой волны» Алексей Текслер.

Глава региона дал экспертную оценку инициативам: «У нас замечательная молодежь. Ребята, с одной стороны, поднимают очень серьезные темы: изменения законодательной базы, которая помогала бы развивать молодежные движения. Также на сессии родилось много разных интересных проектов, потому что ребята общаются, обмениваются идеями, мыслями».

Юлия Саранова отметила, что на сессии был дан старт открытому сбору предложений к концепции законопроекта — представители молодежных НКО и сообществ, представители региональных органов власти со всей страны смогут направить свои идеи до 15 сентября, которые рассмотрят члены рабочей группы.