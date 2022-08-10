Хельсинки, , 21:05 — REGNUM Мадридский «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра пройдет 10 августа в Хельсинках (Финляндия) на «Олимпийском стадионе», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Кристофер Ленц, Альмами Туре, Тута, Джибриль Соу, Даити Камада, Себастиан Роде, Йеспер Линдстрем, Ансгар Кнауфф, Рафаэль Борре.