Таганрог, Ростовская область, , 21:04 — REGNUM Юмористы братья Александр и Валерий Пономаренко исполнили гимн таганрогскому трамваю. Об этом 10 августа в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев, сопроводив пост видеоклипом.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Уроженцы Ростовской области, известные как пародисты, исполнили песню в трамвае под аккомпанемент баяна и гитары.

«Душевную композицию исполнили братья Пономаренко, Александр и Валерий», — отметил донской глава.

ИА REGNUM сообщало, что проект «Таганрогский трамвай» реализуется с 2021 года. Всего Таганрог получит 60 новых трамвайных вагонов. Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит не менее 10 млрд рублей.

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