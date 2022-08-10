Вашингтон, 10 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора во время допроса по делу о возможном мошенничестве его семейной компании, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя самого, передаёт 10 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я отказался отвечать на вопросы, сославшись на права и привилегии, предоставляемые каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов», — сообщил Трамп после того, как покинул офис генерального прокурора в Манхэттене.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пытается выяснить, могла ли компания экс-президента ввести в заблуждение кредиторов и налоговые органы. Ранее Трамп и двое его взрослых детей, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, пытались уйти от дачи показаний, но в итоге дали своё согласие. К настоящему времени дети Трампа уже дали показания по данному делу.