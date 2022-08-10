Москва, , 20:58 — REGNUM Курс доллара и евро по отношению к рублю выросли на торгах в среду, 10 августа, после снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,67 рубля, что на 52 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день за день вырос на 1 рубль 11 копеек и к закрытию достиг 62,75 рубля.

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