Марсель, Франция, , 20:55 — REGNUM Бывший нападающий миланского «Интера» и футболист сборной Чили Алексис Санчес подписал контракт с «Марселем». Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте французского клуба.

Алексис Санчес Fanny Schertzer

Соглашение Санчеса с «Марселем» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Футболист перешел из «Интера» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Алексис Санчес, выступая за «Интер», принял участие в 27 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле чилийский нападающий провел 866 минут.

Ранее Алексис Санчес также выступал за «Удинезе», «Коло Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».