София, , 20:55 — REGNUM Болгарское правительство одобрило постановление относительно тендера на импорт сжиженного газа. Об этом 10 августа сообщает БТВ.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, соответствующий конкурс проводится среди ряда компаний, работающих с США, Великобританией, Норвегией и Грецией. Предполагается, что официальная София выделит для этих целей более $2 млрд.

Напомним, ранее Болгария заявила о своей неспособности в полной мере обеспечить для промышленных и бытовых пользователей регулярные поставки отопления и горячей поры в осенне-зимний период 2022–2023 гг.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария может попросить газ у России