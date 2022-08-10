София, 10 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Болгарское правительство одобрило постановление относительно тендера на импорт сжиженного газа. Об этом 10 августа сообщает БТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

По предварительным данным, соответствующий конкурс проводится среди ряда компаний, работающих с США, Великобританией, Норвегией и Грецией. Предполагается, что официальная София выделит для этих целей более $2 млрд.

Напомним, ранее Болгария заявила о своей неспособности в полной мере обеспечить для промышленных и бытовых пользователей регулярные поставки отопления и горячей воды в осенне-зимний период 2022–2023 гг.