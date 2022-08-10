Брентфорд, Великобритания, 10 августа 2022, 20:51 — REGNUM Английский футбольный клуб «Брентфорд» выкупил 22-летнего атакующего полузащитника сборной Дании Миккеля Дамсгора. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте «пчел».

Флаг Дании
Флаг Дании

«Брентфорд» заплатил «Сампдории» 15 миллионов евро за трансфер Дамсгора. Соглашение датчанина с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Миккель Дамсгор принял участие лишь в 11 матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле датчанин провел 577 минут. В составе сборной Дании полузащитник забил четыре мяча в 16 матчах за национальную команду во всех турнирах.

Во втором туре Английской Премьер-лиги 2022/23 «Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 13 августа в Брентфорде.