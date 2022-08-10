Брентфорд, Великобритания, , 20:51 — REGNUM Английский футбольный клуб «Брентфорд» выкупил 22-летнего атакующего полузащитника сборной Дании Миккеля Дамсгора. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте «пчел».

Флаг Дании

«Брентфорд» заплатил «Сампдории» 15 миллионов евро за трансфер Дамсгора. Соглашение датчанина с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Миккель Дамсгор принял участие лишь в 11 матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле датчанин провел 577 минут. В составе сборной Дании полузащитник забил четыре мяча в 16 матчах за национальную команду во всех турнирах.

Во втором туре Английской Премьер-лиги 2022/23 «Брентфорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 13 августа в Брентфорде.