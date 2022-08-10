Рим, 10 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Предстоящий зимой в вопросе об энергопотреблении граждане Италии должны будут проявить «благоразумие и трезвость», заявил 10 августа министр по вопросам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

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По его утверждению, «Россия шантажирует ЕС» в вопросах энергетики. Но Италия же сократила долю российского в общем объеме потребляемого газа с 40% до 15%, к 2024 году этот показатель снизится до ноля, добавил Чинголани.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 40 млрд евро.