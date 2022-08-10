Москва, 10 августа, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В районе проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют семь добровольческих казачьих отрядов. Об этом 10 августа сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

vsko.ru Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда

Борьбу с киевскими боевиками ведут казаки Кубанского казачьего войска в составе трёх добровольческих отрядов. Как отметил казачий генерал, один из отрядов действует на Донецком направлении и ведёт ожесточённые бои в населённом пункте Марьинка. Так, за неделю активных боёв уничтожено 30 человек живой силы противника.

Отряды имени атамана Захария Чепиги и «Кубань» действуют на Харьковском и Запорожском направлениях. Казаки бесстрашно ведут боевые действия, предотвращают контрнаступление и прорыв вооружённых украинских формирований.