Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Выдвинутое США против члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинение в предполагаемом заговоре с целью убийства советника экс-президента США по национальной безопасности Джона Болтона не должно повлиять на переговоры с Ираном по ядерной программе, заявил 10 августа Reuters неназванный американского чиновника.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашему мнению, это не должно влиять», — сказал собеседник агентства.

Чиновник отметил, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Шахрама Пурсафи действуя независимо от интересов американской дипломатии.

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