Москва, 10 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Американский политик Майкл Макфол своим высказыванием «на злобу дня» по запрету виз для граждан России и по «страдающей из-за России Украине» невольно поднял тему ответственности США за свои действия.

U.S. Consulate Vladivostok Майкл Макфол

Комментарий на эту тему опубликовала 10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале в ответ на заявление Макфола о том, что всякий получивший визу «для поездки в свободную страну» гражданин России «должен заплатить налог или дополнительный сбор».

По мнению американца, вырученные таким образом деньги следовало бы переводить Фонду реконструкции Украины. В ответ на это Захарова предложила применить эту же логику к США:

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда?»

Она предложила Макфолу ответить на вопрос, когда же власти США введут «подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах». Вероятно, этого следует ожидать не раньше, чем пройдут выборы в Конгресс, иронизирует она.