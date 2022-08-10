Монако, 10 августа 2022, 20:47 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Челси» Маланг Сарр проведет сезон в «Монако» на правах аренды. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Также «монегаски» сохраняют за собой право выкупа 23-летнего француза.
За «Челси» Маланг Сарр выступает с 27 августа 2020 года после перехода из «Ниццы» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Маланг Сарр сыграл лишь в пятнадцати матчах за «Челси» во все турнирах, в которых не отметился результативными действиями и получил три желтые карточки.