Монако, 10 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Челси» Маланг Сарр проведет сезон в «Монако» на правах аренды. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Футбольный клуб «Монако»

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Также «монегаски» сохраняют за собой право выкупа 23-летнего француза.

За «Челси» Маланг Сарр выступает с 27 августа 2020 года после перехода из «Ниццы» на правах аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маланг Сарр сыграл лишь в пятнадцати матчах за «Челси» во все турнирах, в которых не отметился результативными действиями и получил три желтые карточки.