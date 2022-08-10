Кагальницкий район, Ростовская область, , 20:41 — REGNUM В семье беженцев, прибывших в Ростовскую область из Донбасса, родилась дочь. Девочку назвали Россией. Об этом изданию «Дон 24» сообщила начальник управления ЗАГС по Ростовской области Ольга Исаенко.

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Девочка с необычным именем появилась на свет в Кагальницком районе. Её родители прибыли на Дон из Луганской Народной Республики.

Как сообщила Исаенко, самыми популярными именами в первом полугодии 2022 года в Ростовской области стали Александр и Мария. С января по июль на свет появились 15,8 тыс. детей.