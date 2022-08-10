Лампедуза , Италия, , 20:40 — REGNUM Италия окончательно превратилась в «европейский лагерь для мигрантов, а ситуация в этой сфере вышла из-под контроля, заявила 10 августа лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Лодка с мигрантами U.S. Coast Guard

Соглашения с ЕС о перераспределении прибывших мигрантов фактически не работают, страна в случае прихода к власти правого правительства будет защищать себя от нелегальной миграции сама, сказала Мелони.

Общая идеология правоконсерваторов в этой сфере состоит в том, что жителям бедных стран нужно помогать «у них дома», а на своей территории принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.