Херсон, Украина, , 20:39 — REGNUM Первая на освобождённых территориях Медиашкола открылась в Херсоне в среду, 10 августа. Стартовали ярко в Херсонском государственном университете. Главная её особенность — в том, что лучшие выпускники станут сотрудниками херсонских телерадиокомпаний и будут креативно и ярко доносить до жителей области правдивую информацию.

Александр Малькевич Пресс-служба ОП РФ

В торжественном открытии Медиашколы приняли участие заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина и научный руководитель Медиашколы, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Участников Медиашколы ждут два увлекательных месяца изучения теории журналистики, освоение работы в кадре, эфиры на радио, репортажи, работа с камерой и многое другое. Одним словом, такого здесь ещё никогда не было!