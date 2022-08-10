Вашингтон, 10 августа, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Всё больше демократов и республиканцев в США взаимно считают членов оппозиционной им партии аморальными и бесчестными, сообщает 10 августа New York Post со ссылкой на результаты опросы Pew Research Center.

DonkeyHotey Республиканцы и демократы

Исследование показало, что 72% республиканцев считают демократов аморальнее других американцев, в то время как 63% демократов говорят то же самое о членах Республиканской партии.

Данные цифры значительно выросли по сравнению с опросом 2016 года, в ходе которого аналогичное мнение об оппонентах высказывали 47% республиканцев и 35% демократов.

Новый опрос также выявил, что сегодня 72% республиканцев и 64% демократов считают своих политических соперников крайне бесчестными. Для сравнения, шесть лет назад такого мнения придерживались менее половины респондентов в каждой партии — 45% среди республиканцев и 42% среди демократов.