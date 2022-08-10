Нижний Новгород, 10 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, напавшего на мужчину с бензопилой. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы войск нацгвардии.

Insomnia Cured Here Бензопила

Инцидент произошёл в пансионате, расположенном в поселке Буревестник.

По словам очевидцев, двое мужчин повздорили по неизвестной причине. Конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой один несколько раз ударил своего оппонента палкой. А тот, обороняясь, нанёс своему обидчику резаную рану бензопилой, после чего убежал.

Прибывшие по вызову росгвардейцы обнаружили 38-летнего мужчину с бензопилой неподалёку от места происшествия и задержали его.

Обоим пострадавшим сотрудники силового ведомства оказали первую доврачебную помощь, а затем раненого бензопилой доставили в Городецкую центральную районную больницу.