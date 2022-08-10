Рим, , 20:35 — REGNUM В ситуации с тайваньским кризисом риск агрессии КНР очевиден, заявил 10 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Нэнси Пелоси Twitter.com/ SpeakerPelosi

Но не менее очевидно, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать своего рода «алиби» для Пекина, добавила она.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.