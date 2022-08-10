Рим, 10 августа 2022, 20:35 — REGNUM В ситуации с тайваньским кризисом риск агрессии КНР очевиден, заявил 10 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Но не менее очевидно, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать своего рода «алиби» для Пекина, добавила она.
Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.