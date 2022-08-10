Рим, , 20:32 — REGNUM Западные Балканы входят в сферу стратегических интересов Италии, заявила 10 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Сербия — страна, дружественная Италии, кандидат в ЕС, но и страна, имеющая особые связи с Россией, поляризация ситуации в регионе недопустима и может привести к катастрофическим последствиям, полагает политик.

Если указанная поляризация все-таки произойдет, Белград может окончательно «уйти на орбиту Москвы», полагает Мелони.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.