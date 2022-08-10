Бишкек, , 20:31 — REGNUM За два месяца с момента введения в Киргизии требования о необходимости получать разрешение на тонировку передних боковых стёкол машины этой услугой успели воспользоваться 864 автовладельца. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Тонировка

В результате чего в республиканский бюджет поступило 69 млн 740 тысяч сомов (51 млн 660 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что с 1 июня 2022 года в Киргизии начала действовать процедура обязательной регистрации разрешения на тонировку стекол на передних дверях легковых автомобилей. При этом никаких ограничений на их светопропускную способность нет.

За то, чтобы получить такое разрешение физическим лицам теперь приходится платить государству 80 тысяч сомов (59,2 тысячи рублей), юридическим — 100 тысяч сомов (74 тысячи рублей), а нерезидентам — 120 тысяч сомов (88,8 тысячи рублей).