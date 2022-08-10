Оттава, , 20:53 — REGNUM Полиция Канады арестовала более 20 человек в ходе десятимесячного расследования по делу о деятельности преступной сети, действовавшей в Канаде и США, передаёт 10 августа Reuters.

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Сообщается, что полиция также изъяла 27 пистолетов и партию наркотиков на сумму около миллиона долларов. Изъятое оружие было приобретено преступной группировкой незаконно, сообщил журналистам представитель полиции.

Для поимки преступников канадские власти сотрудничали с американскими правоохранительными органами.

Напомним, на фоне роста преступности с применением оружия премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил временно запретить продажу оружия в стране. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение парламента. При этом в Канаде уже действуют гораздо более строгие законы о правах на владение оружием, чем в США.