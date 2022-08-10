Москва, , 20:28 — REGNUM «Звёзды Русского Радио» выступят на сцене Бумагогорска — вымышленного города из бумаги. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русского Радио».

Сцена для Бумагогорска Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Компания подарит Бумагогорску сцену для главной площади, на которую выйдут Полина Гагарина, Николай Басков, Ирина Дубцова, Дима Билан и другие артисты. Мероприятие станет одним из первых масштабных музыкальных событий, проводимых в городе.

ИА REGNUM напоминает, что Бумагогорск был придуман 11-летним школьником Матвеем из Нижнего Новгорода — проект быстро обрёл популярность. Вместе с сестрой мальчик строит дома из бумаги и транслирует новости городка в Telegram — на канал подписано более 28 тыс. человек. К проекту подключились многие компании, в том числе кафе, банки, магазины.

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