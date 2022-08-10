Рим, , 20:27 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии страна сохранит свою приверженность НАТО, заявила 10 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

При этом она полагает, что НАТО следует стать «более сбалансированным», альянс должен нести миру «мир, безопасность и стабильность», сдерживать «некоторый авантюризм, присущий американской Демократической партии».

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.