Москва, , 20:25 — REGNUM Сегодня на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы — один ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к её техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место — к подножию стелы на вершине кургана.

Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы.

Проверить ход работ приехал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой Народной Республики.

«Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся — голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку», — сказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко .

Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Николай Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила — больше, чем просто «стройка».

«Это — историческая миссия по воссозданию нашей общей памяти. Дань памяти павших в Великой Отечественной войне и памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции», — отметил Николай Овсиенко .

Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.

В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество (РВИО) и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.

При восстановлении мемориала сохранены могилы семерых защитников ДНР, погибших при обороне Саур-Могилы. В память о трагических и героических страницах новейшей истории Донецка, на исторических рельефах сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов.

Подвиг современных защитников Донбасса будет увековечен на трех новых рельефах, которые гармонично впишут в композицию мемориала. Открыть восстановленный мемориальный комплекс Саур-Могила планируется в сентябре.