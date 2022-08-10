Москва, 10 августа 2022, 20:25 — REGNUM Сегодня на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы — один ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к её техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место — к подножию стелы на вершине кургана.
Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы.
Проверить ход работ приехал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой Народной Республики.
Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Николай Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила — больше, чем просто «стройка».
Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.
В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество (РВИО) и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.
При восстановлении мемориала сохранены могилы семерых защитников ДНР, погибших при обороне Саур-Могилы. В память о трагических и героических страницах новейшей истории Донецка, на исторических рельефах сохранены следы обстрелов и фрагменты снарядов.
Подвиг современных защитников Донбасса будет увековечен на трех новых рельефах, которые гармонично впишут в композицию мемориала. Открыть восстановленный мемориальный комплекс Саур-Могила планируется в сентябре.