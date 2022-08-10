Саранск, , 20:24 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 45 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 68 088 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 69 564 случая заражения коронавирусом, из них 43 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали четыре пациентов, накануне были госпитализированы семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 50 жителей республики.