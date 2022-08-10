Челябинск, 10 августа, 2022, 20:22 — ИА Регнум. В АО «Челябинский цинковый завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) усовершенствовали процесс удаления закладных элементов из цинкалюминиевых блоков.

Фото: ugmk.com

Специальные элементы в форме конуса на начальном этапе закладывают в изложницы, в которые позже разливают сплав. При помощи этих конусов блок достают из изложницы при помощи крана. Затем конусы удаляют, чтобы вновь пустить в технологический процесс. Ранее закладные элементы выбивали вручную, кувалдой. За смену в процессе отливки цех производит несколько десятков однотонных и двухтонных блоков. Из каждого такого блока необходимо выбить по два закладных элемента.

«Процесс выдавливания конусов сейчас будет осуществляться при помощи траверсы. Принцип основан на работе отбойных молотков, которые приводит в движение пневматическая система, — рассказывает Александр Гринев, сменный мастер плавильного отделения цеха комплекса электролиза цинка АО «ЧЦЗ».

Пневматическая траверса позволит улучшить условия труда, в разы сократив объем ручных операций. Пока устройство работает в тестовом режиме.

Данный проект стал совместной работой Александра Гринева и учащихся Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей. Он был разработан в рамках конкурса «Инженериада УГМК-2020» и в финале удостоен специальной номинации «За новые конструктивные решения».