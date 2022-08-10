Москва, 10 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. ЦИК Удмуртии снимет кандидатуру депутата Госдумы Вадима Белоусова (СРЗП) с выборов главы республики в случае вступления приговора в силу до дня голосования. Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

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«Вступит приговор в законную силу до выборов, значит, наши коллеги в Удмуртии оперативно предпримут все необходимые действия для того, чтобы кандидата снять с выборов. Ждём», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

Она пояснила, что при вступлении приговора в силу кандидат, в соответствии с законодательством, лишается пассивного избирательного права. То есть, не может участвовать в выборах в качестве кандидата.

«Граждане, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, не могут быть избраны в течение 15 лет со дня снятия или погашения судимости», — добавила глава ЦИК России.

Памфилова подчеркнула, что Центризбирком относится к таким вопросам очень жестко и принципиально, вовремя предпринимая меры, которые находятся в его компетенции. В данном случае, предпринимать какие-то меры станет возможно только после вступления приговора в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Белоусов ранее был зарегистрирован кандидатом для участия в выборах главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее Белоусов получил 10 лет строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. На слушания в суд парламентарий не явился. В связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения Мосгорсуд 3 августа объявил Белоусова в розыск. 9 августа информация о розыске депутата была опубликована на портале МВД России.

Депутатской неприкосновенности Белоусов лишен. Госдума в сентябре может обсудить вопрос о лишении его депутатского мандата.