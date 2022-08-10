Минск, 10 августа, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Сотрудничество с НАТО и ЕС по некоторым вопросам возможно для Белоруссии, однако приоритет — союзнические отношения с Россией, заявил 10 августа начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью «ВоенТВ».

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

По его словам, Белоруссии важны взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе и со странами НАТО и ЕС, по «нечувствительным вопросам». Однако при этом ещё более важным для Минска является стратегическое сотрудничество с Москвой, и в НАТО должны это понимать.

Валерий Ревенко «В каких областях мы сотрудничаем? Прежде всего, это миротворчество. Безусловно. Потому что есть определённые принципы, нормативы, стандарты, где нам необходимо изучать и работать в рамках миссии Организации Объединённых Наций, как, допустим, в Ливане. Лингвистическая подготовка. Сфера культуры».

Он добавил, что есть сферы, в которых Белоруссия нормально сотрудничала со странами ЕС и НАТО «до определённого времени». Эти сферы «не чувствительны для обеспечения нашей безопасности», пояснил Ревенко.

В целом же НАТО ведёт враждебную политику по отношению к России, отмечает белорусский представитель. И это устраивает отнюдь не каждую страну НАТО и ЕС.