Лампедуза , Италия, , 20:13 — REGNUM В августе 2022 года Германия начнет принимать на своей территории нелегальных мигрантов, въехавших в ЕС через Италию и находящихся в этой стране, передают итальянские СМИ 10 августа.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

«Справедливое» перераспределение миграционных потоков — один из пунктов ранее заключенной «миграционной сделки» ЕС.

В 2022 году поток нелегальных мигрантов в Италию продолжает быстро расти. Руководители правых партий, которые, вероятно, выиграют выборы 25 сентября, обещают остановить поток мигрантов в страну.