Бергамо, Италия, , 20:12 — REGNUM Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о будущем российского футболиста в итальянском клубе.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Останется ли Миранчук в команде? Мне неизвестно», — цитирует Шпинева издание Vprognoze,

Ранее сообщалось, что «Торино» близок к завершению сделки по аренде Алексея Миранчука. На данный момент стороны не могут согласовать условия выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Алексей Миранчук принял участие в 19 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 766 минут.

За «Аталанту» Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.