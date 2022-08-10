Москва, , 20:11 — REGNUM В Мариуполе до конца 2022 года подготовят к заселению порядка 2000 новых квартир. Об этом сегодня, 10 августа, в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«До конца года мы порядка двух тысячи квартир только в Мариуполе предполагаем подготовить к заселению», — сообщил министр.

Кроме того, он отметил, что в других регионах Донбасса также идет восстановление жилого фонда, поврежденного в ходе боевых действий.

Всего в Мариуполе. в ближайшие два года планируется построить более 600 тысяч квадратных метров новых объектов взамен разрушенных построек.