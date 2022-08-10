В Италии сократилось число госпитализаций с коронавирусом
Рим, 10 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. За последнюю неделю, 3−9 августа, в Италии резко сократилось число госпитализаций зараженных коронавирусом, передают национальные СМИ.
Dipartimento Protezione Civile
Перед вакцинацией от коронавируса. Италия
Госпитализировано на 20% меньше граждан, чем неделей ранее, помещено в палаты интенсивной терапии — на 22% меньше.
Средний возраст граждан, находящихся в отделениях интенсивной терапии — 73 года, у 100% из них, помимо коронавируса, есть те или иные патологии.