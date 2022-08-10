Рим, 10 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. За последнюю неделю, 3−9 августа, в Италии резко сократилось число госпитализаций зараженных коронавирусом, передают национальные СМИ.

Dipartimento Protezione Civile Перед вакцинацией от коронавируса. Италия

Госпитализировано на 20% меньше граждан, чем неделей ранее, помещено в палаты интенсивной терапии — на 22% меньше.

Средний возраст граждан, находящихся в отделениях интенсивной терапии — 73 года, у 100% из них, помимо коронавируса, есть те или иные патологии.