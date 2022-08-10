Москва, 10 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, как создавалась песня «Встанем». Об этом 10 августа сообщил телеканал «360».

«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово «встанем». В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился — и песня моментально ушла в народ», — заявил музыкант. Он также добавил, что не считает песню патриотической, поскольку она просто «сделана от души».

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

Ранее певец SHAMAN вышел в лидеры по поисковым запросам в Яндексе. За последние 30 дней число поисковых запросов по артисту составило 2,8 млн.