Верона, Италия, , 20:07 — REGNUM Агент 27-летнего немецкого центрального защитника «Вероны» Корая Гюнтера Эрсин Коран подтвердил, что трансфер футболиста в московский ЦСКА сорвался.

ФК ЦСКА

«Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался», — цитирует агента издание «Чемпионат».

Действующее соглашение Корая Гюнтера с «Вероной» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 2021/22 Корай Гюнтер принял участие в 30 турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил десять желтых карточек.