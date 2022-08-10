Москва, , 20:05 — REGNUM Владимир Мау вернулся на работу в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в вузе.

Владимир Мау Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что Мау обвиняется в особо крупном мошенничестве. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России.

Речь идёт о многомиллионных хищениях средств академии. По этому же делу проходят бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергей Зуев. а также ряд других лиц.

Мау был задержан в конце июня и по решению суда помещен под домашний арест. Сейчас домашний арест с него сняли, однако расследование дела продолжается.